OM vervolgt vier mannen voor verspreiden van bangalijst

Groepsapps

Deze lijst ging in maart 2024 rond op internet en in groepsapps. De inhoud bestond uit namen, persoonlijke gegevens en foto’s van vrouwelijke studenten, met daarbij verschillende seksuele, grove en beledigende opmerkingen. De vier mannen worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud.

Leden studentenvereniging

Uit het onderzoek kwamen zes verdachten naar voren, die allemaal lid zijn van studentenvereniging USC. Bij twee van de verdachten is vastgesteld dat zij de lijst niet hebben verspreid. De zaken tegen hen zijn daarom geseponeerd. De vier andere mannen worden wel verdacht van het verspreiden van de bangalijst. Volgens het OM hebben zij de lijst gedeeld met andere studenten. Hiervoor zullen zij zich bij de rechter moeten verantwoorden. Uiteindelijk is de lijst ook buiten de kring van verdachten verspreid en openbaar geworden op internet en in app-groepen, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Het onderzoek heeft niet uitgewezen wie de lijst uiteindelijk openbaar heeft gemaakt.

Tweede lijst

Naast dit onderzoek is er onderzoek gedaan naar een tweede bangalijst. Hiervoor is een 26-jarige man uit Groningen aangehouden. Hij wordt verdacht van doxing, bedreiging en dwang. Dit betreft een aparte strafzaak en deze zal op een later moment bij de rechter worden aangebracht. Deze verdachte heeft geen link met de Utrechtse studentenwereld.