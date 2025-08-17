zondag, 17. augustus 2025 - 20:26 Update: 17-08-2025 22:41
Dolle Mina's demonstreren in Groningen tegen femicide
Foto: Bert van den Berg
Groningen
Zondag hebben honderden mensen in de Groningse binnenstad gedemonstreerd tegen femicide. De deelnemers liepen een route in de vorm van een 'acht', dit omdat er gemiddeld iedere acht dagen een vrouw of meisje wordt vermoord omdat ze een vrouw is.
"Blief mit dien klaauwen van vraauwen"
De mars werd georganiseerd door de Dolle Mina's van Groningen, Drenthe, Friesland en Zwolle."Blief mit dien klaauwen van vraauwen", was het motto. De aanleiding voor de demonstratie waren twee recente moorden op twee vrouwen door hun (ex-)partners in een week tijd.