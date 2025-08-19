Man huurde AirBNB woningen en verhuurde deze aan woningzoekenden

Een 32-jarige man uit Noordwijk heeft volgens het Openbaar Ministerie grof misbruik gemaakt van de woningnood. 'Hij huurde vakantiewoningen voor een paar dagen en streek vervolgens grof geld op door die zogenaamd als huurwoning in de markt te zetten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

AirBNB

De verdachte huurde via AirBNB voor een paar dagen een woning ergens in het land, meestal in de Randstad. Vervolgens plaatste hij die woning op Marktplaats en meldden huurders die op zoek waren naar een huis zich bij hem. Verdachte regelde een bezichtiging en liet daarna de borg en eerste maand huur overmaken. Zodra de nieuwe huurders aankwamen bij 'hun' woning en ontdekten dat deze niet beschikbaar was voor verhuur, was de verdachte nergens meer te bereiken.

'Veel leed aangericht'

Op deze manier heeft de verdachte zeventien mensen opgelicht, stelde de officier van justitie dinsdag op zitting. En het leed ging veel verder dan alleen financiële schade. Sommigen hadden hun oude huurwoning al opgezegd en konden nu nergens meer terecht - ze belandden op straat. "De schade die verdachte heeft aangericht, is immens groot," vertelde de officier van justitie. "Slachtoffers waren niet alleen hun geld kwijt, maar ook hun woning, hun veiligheid, hun vertrouwen in de mens, hun eigenwaarde."

Celstraf geëist

Naast de zeventien oplichtingen stond de verdachte ook nog terecht voor diefstal van een peperduur horloge. Alles bij elkaar zou hij zich hebben verrijkt met een bedrag van meer dan 64.000 euro. Het Openbaar Ministerie vindt dat de man schadevergoeding aan slachtoffers moet betalen en daarnaast 36 maanden de gevangenis in zou moeten (waarvan 6 maanden voorwaardelijk).