Minderjarige gewond door steekincident Groningen

Op dinsdag 19 augustus rond 23:00 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Johan de Wittstraat in Groningen. Een minderjarige jongen is hierbij ernstig gewond geraakt. De verdachte is gevlucht. De politie is in het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident en de nasleep.

Slachtoffer ernstig gewond

Het slachtoffer liep die avond samen met een vriend op straat. Rond 23:00 uur werden de jongens aangesproken door een man. Deze man stak vlak daarna het minderjarige slachtoffer en vluchtte in de richting van de Almastraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Politieonderzoek: camerabeelden en getuigen gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek verricht, met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek heeft op dit moment nog niet geleid tot een aanhouding. We zijn op zoek naar aanvullende informatie.

Signalement

De verdachte is een man

Hij wordt 40-50 jaar oud geschat

Hij heeft een kaal hoofd

Hij droeg een donkerblauwe jas en witte schoenen met sterretjes