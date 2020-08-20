Minderjarige gewond door steekincident Groningen
Op dinsdag 19 augustus rond 23:00 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Johan de Wittstraat in Groningen. Een minderjarige jongen is hierbij ernstig gewond geraakt. De verdachte is gevlucht. De politie is in het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident en de nasleep.
Slachtoffer ernstig gewond
Het slachtoffer liep die avond samen met een vriend op straat. Rond 23:00 uur werden de jongens aangesproken door een man. Deze man stak vlak daarna het minderjarige slachtoffer en vluchtte in de richting van de Almastraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.
Politieonderzoek: camerabeelden en getuigen gezocht
De politie is direct een onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek verricht, met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Het onderzoek heeft op dit moment nog niet geleid tot een aanhouding. We zijn op zoek naar aanvullende informatie.
Signalement
De verdachte is een man
Hij wordt 40-50 jaar oud geschat
Hij heeft een kaal hoofd
Hij droeg een donkerblauwe jas en witte schoenen met sterretjes