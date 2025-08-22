Meisje (17) belde zelf nog met 112 toen zij werd aangevallen

Het meisje dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen in de berm langs de Holterbergweg heeft, toen zij werd aangevallen door een man, zelf nog gebeld met het alarmnummer 112 en had kort contact met de meldkamer van de politie. Dit meldt de politie donderdag.

Man ook op de fiets

'De man die haar aanviel was ook met een fiets', aldus de politie. Agenten troffen het meisje, dat inmiddels al was overleden, vervolgens rond 04.15 uur ’s nachts aan in de berm van het fietspad langs de Holterbergweg.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de overleden jonge vrouw (17) in Duivendrecht is op dit moment in volle gang. Wat zich precies heeft afgespeeld in het half uur tussen haar vertrek vanaf het Leidseplein en de vondst van haar lichaam door de politie wordt momenteel door een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzocht.

Drie specifieke weggebruikers

Het onderzoeksteam is nog steeds dringend op zoek naar meer informatie, met name over de laatste minuten van haar fietsroute. Daarnaast roept de politie drie specifieke weggebruikers op om zich te melden. Het slachtoffer fietste vanaf het Leidseplein naar Abcoude, in elk geval via de Holterbergweg. De recherche is dringend op zoek naar drie weggebruikers die mogelijk belangrijke informatie over de verdachte kunnen geven, omdat zij tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg reden. Het gaat om een scooterrijder en de inzittenden van een lichtkleurig bestelbusje en een Biro.

Laatste 7 minuten

Een groot gedeelte van haar route is goed in beeld, van de laatste zeven minuten van haar route ontbreken duidelijke beelden. Daarom zoekt de politie mensen die haar tussen de Breitnertoren (nabij het Amstelstation) en de Holterbergweg hebben gezien of mogelijk hebben vastgelegd op beeld worden opgeroepen zich bij de politie te melden.

Tientallen tips

Het onderzoeksteam heeft na een eerdere getuigenoproep tientallen tips ontvangen, waarvan de bruikbaarheid momenteel wordt onderzocht. De recherche bedankt het publiek voor de bereidheid om intensief mee te denken.

Ernstig geweld

De jonge vrouw uit Abcoude werd in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 2025 langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht aangetroffen. Het 17-jarige slachtoffer bleek door ernstig geweld om het leven te zijn gekomen. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat het slachtoffer rond 03.30 uur was vertrokken vanaf het Leidseplein in Amsterdam richting Abcoude.