Politie houdt verdachte van diefstal fooienpotten aan

In de afgelopen maanden werden er bij meerdere instellingen/bedrijven in Oldenzaal en Denekamp fooienpotten weggenomen. Meerdere ondernemers deden aangifte. Het totale bedrag wat er werd weggenomen, is niet helemaal bekend maar het vermoeden is dat het totaal om mogelijk meer dan 1000 euro ging.

De politie stelde een onderzoek in en kwam tijdens het onderzoek een verdachte op het spoor. Omdat de woon- of verblijfplaats onbekend was van deze verdachte, werd hij gesignaleerd. Het betrof een 54-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats. Op donderdagochtend 21 augustus trof de politie de man aan bij een woning aan de Gronausestraat. De politie hield hem buiten heterdaad aan op verdenking van de diefstallen.