Ontsnapte hybride wolf bijt drie schapen dood, dier door politie afgeschoten

Zaterdagochtend ontving de meldkamer van de politie meerdere meldingen over een loslopende wolf in de omgeving van de Kasteellaan in Tegelen. Het bleek te gaan om een ontsnapte hybride wolf, géén wilde wolf. Een hybride wolf is een kruising tussen en hond en wolf. Eerder heeft het dier drie schapen doodgebeten in een weiland.

'Insluiten lukte niet'

De wolf werd een lange tijd gevolgd door politiemensen. Gepoogd werd om het dier in te sluiten en te vangen, maar dat lukte niet. Omdat de wolf in de omgeving van de Leemhorsterweg in Belfeld richting de A73 wilde rennen, is besloten het beest af te schieten. Dit om een onveilige situatie voor weggebruikers te voorkomen. De politie doet verder onderzoek naar dit incident.