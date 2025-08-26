Opnieuw aanhoudingen in zaak nep-loterij medewerkers

In een onderzoek naar telefonische helpdeskfraude zijn opnieuw twee verdachten aangehouden door Team Cybercrime Limburg. Criminelen deden zich voor als medewerkers van de Nationale Postcode Loterij en wisten zo in een jaar tijd ruim honderdtachtig slachtoffers in Nederland te maken, waarbij het gemelde schadebedrag inmiddels ruim €350.000,- bedraagt.

De aangehouden verdachten, twee 25-jarige mannen uit Hengelo, hebben zich op verzoek van de opsporingsautoriteiten gemeld op het politiebureau in Venlo. Een verdachte werd na verhoor in vrijheid gesteld, hij is wel nog altijd verdachte in deze zaak. De andere man werd donderdag 21 augustus voorgeleid bij de Rechter-Commissaris die hem in bewaring stelde voor de duur van veertien dagen.

Eerder dit jaar werden hun woningen doorzocht en op diezelfde dag werd een 33-jarige verdachte aangehouden in Spanje. Op 19 augustus jl. was de eerste pro forma zitting voor deze verdachte waar de rechtbank zijn voorlopige hechtenis besloot te verlengen. Meerdere aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Publiek Private Samenwerking

De Nationale Postcode Loterij heeft aangifte gedaan van oplichting vanwege het misbruiken van hun naam. “Het is allereerst belangrijk te weten dat onze winnaars prijzengeld altijd direct op hun rekening ontvangen. Dat is hetzelfde rekeningnummer als waarmee ze voor hun lot betaald hebben”, aldus een woordvoerder van de Nationale Postcode Loterij. “Daar hoeven zij niets voor te doen. Onze deelnemers zijn het fundament van onze loterij. Hun veiligheid is voor ons van groot belang. Het is dan ook onacceptabel dat oplichters misbruik maken van onze naam. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daartegenop te treden en mee te werken aan het stoppen van deze oplichters.”

Ook de ASN Bank deed aangifte. Via de Electronic Crimes Taskforce (ECTF) meldde zij fraude bij klanten van deze bank. De ECTF is een samenwerkingsverband van banken, het Openbaar Ministerie en de politie om online criminaliteit te bestrijden die is gericht op de financiële sector en haar klanten.

Beide organisaties werkten gedurende het proces samen met Team Cybercrime Limburg om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Al geruime tijd zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen over de betreffende handelswijze.