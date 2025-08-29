Politie vindt crypto-wallet met 2,5 miljoen euro in schoen

De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. 'Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van ruim tweeënhalf miljoen euro', zo meldt de politie.

Melding

De op 19 augustus aangehouden man en vrouw, beiden afkomstig uit Breda, vielen op omdat ze een luxe levensstijl leidden, terwijl onduidelijk bleef hoe zij hun inkomen verwierven. Na een melding bij FIU-Nederland en Meld Misdaad Anoniem startte de financiële recherche een onderzoek.

Van dure tassen tot digitale miljoenen

Tijdens een doorzoeking in Breda trof de politie onder meer dure merkkleding, een Porsche Panamera, designertassen en dure sieraden aan. Daarnaast is er beslag gelegd op cryptovaluta met een waarde van zo’n 600.000 euro. Ook vonden agenten een hardware-wallet, verstopt in een schoen, waar vermoedelijk nog miljoenen aan cryptovaluta opstond. Op dat moment konden deze tegoeden nog niet worden veiliggesteld.

Tweede klap: twee miljoen aan cryptovaluta

Een van de verdachten is kort na de eerste aanhouding weer vrijgelaten, maar al gauw kwam aan het licht dat de verdachte zijn cryptotegoeden wilde wegsluizen. 'De verdachte is dan ook opnieuw aangehouden. Deze keer heeft de politie de pincode van de hardware-wallet aangetroffen bij de aanhouding. Met gebruik van deze code is het de politie gelukt om beslag te leggen op de cryptovaluta op de hardware-wallet met een geschatte waarde van 2.000.000,- euro', aldus de politie.