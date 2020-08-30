zaterdag, 30. augustus 2025 - 19:40 Update: 30-08-2025 20:14
Politie onderzoekt steekincident in Hoensbroek
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Hoensbroek
De politie onderzoekt een steekincident dat vrijdagavond plaatsvond aan de Hoofdstraat in het Limburgse Hoensbroek. 'Een persoon raakte daarbij gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd', zo meldt de politie.
Nog geen aanhoudingen
De toedracht van het incident wordt onderzocht, en de politie is op zoek naar getuigen. 'Het slachtoffer werd rond 22:45 uur gestoken, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht', aldus de politie.