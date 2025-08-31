OM eist 7 jaar cel tegen verdachte die vader ex-vriendin neerstak

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een 21-jarige verdachte uit Maastricht voor een poging tot doodslag op de vader van zijn ex-partner. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

'Climax'

“Na jaren van incidenten, treitergedrag, meldingen bij de politie en diverse stopgesprekken leiden alle emoties tot een climax: een steekincident waarbij de oorzaak van het conflict volgens aangevers ligt in een relatiebreuk”, aldus de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Maastricht.

Steekpartij parkeerplaats supermarkt

Op de parkeerplaats van een supermarkt in Maastricht vindt, te midden van een flink aantal winkelende mensen, op 30 juli vorig jaar rond 18.00 uur in de avond een steekpartij plaats. Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis en moet geopereerd worden. Van het incident zijn camerabeelden en meerdere getuigen zien het gebeuren. De verdachte wordt kort erna aangehouden.

'Topje van de ijsberg'

“Het incident op 30 juli was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen en het topje van de ijsberg”, stelt het OM vrijdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. In 2022 krijgt verdachte te horen dat zijn vriendin de relatie definitief verbreekt. In de aangifte die zij uiteindelijk doet is te lezen hoe vanaf dat moment de problemen beginnen; ze wordt op bijna dagelijkse basis lastig gevallen en vaak anoniem gebeld. In de afgelopen jaren worden vijf stopgesprekken met verdachte gevoerd, maar dat resulteert er niet in dat hij stopt met zijn terreurcampagne.

Stalking ex-vriendin

Naast de steekpartij moest de Maastrichtenaar zich vrijdag voor meer incidenten verantwoorden: de stalking van zijn ex-vriendin en twee familieleden, maar ook meerdere vernielingen (een baksteen door een ruit, een vernieling van een auto) en een mishandeling van een familielid van zijn ex-partner, allemaal gepleegd in aanloop naar de poging doodslag. Het opgelegde contactverbod wordt door verdachte genegeerd, waarbij ook een gedragsaanwijzing en schorsende voorwaarden werden overtreden.

9 strafbare feiten

“Met terugwerkende kracht werd pas duidelijk hoe lang dit conflict al speelde en wat er allemaal aan is voorafgegaan”, aldus de officier van justitie vrijdag tijdens de motivering van de strafeis. “Lang niet alles wat in het dossier aan verdachte wordt toegeschreven en op het eerste gezicht als strafbaar feit kan worden aangemerkt, is op de dagvaarding terecht gekomen. Toch worden aan verdachte vandaag 9 strafbare feiten verweten.”

'Grens van het incasseringsvermogen van de familie was bereikt'

Verdachte zoekt die dag bewust zijn slachtoffer op, achtervolgt hem, lokt hem uit, waardoor in de supermarkt een confrontatie ontstaat. Daarbij heeft verdachte een mes op zak, in de worsteling die ontstaat steekt hij zijn slachtoffer. Het OM is van mening dat verdachte dusdanig lang en intens slachtoffer en zijn familie heeft getergd, dat de grens van het incasseringsvermogen van de familie was bereikt. “Het was een kwestie van tijd en dat het niet eerder zo’n confrontatie is gekomen kan als een bijzonderheid worden gezien.”