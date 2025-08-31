ETpathfinder Smart Skills Lab deelt kennis Einstein Telescope met bedrijven

Het onderzoek naar de Einstein Telescope levert waardevolle technologische kennis op, die grote kansen biedt voor het bedrijfsleven in Limburg. Maar deze kennis bereikt ondernemers nog onvoldoende;, zo meldt de provincie Limburg.

ETpathfinder Smart Skills Lab Maastricht

'Het nieuwe ETpathfinder Smart Skills Lab in Maastricht gaat daar verandering in brengen. Het ontwikkelt de komende jaren lesmodules waarmee vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn werknemers kan bijscholen', aldus de provincie.

Zwaartekrachtsgolven

De Einstein Telescope is een onderzoeksfaciliteit in ontwikkeling, bedoeld om zwaartekrachtsgolven met ongekende precisie te detecteren. Het project bundelt tal van sleuteltechnologieën, zoals fotonica, cryotechniek, ultrahoog vacuüm en data-analyse. Deze zijn niet alleen relevant voor de wetenschap, maar ook voor sectoren als de hightechindustrie, bouw, installatietechniek en logistiek. Juist in die sectoren blijkt het moeilijk om toegang te krijgen tot de nieuwste technologische inzichten. Het Smart Skills Lab wil die kloof dichten.

Kennis vertalen naar lesmateriaal

Technologie-experts gaan zich verdiepen in de gebruikte technieken voor de Einstein Telescope en vertalen deze kennis, samen met het mbo en hbo, naar bruikbaar lesmateriaal. Dat zal variëren van instructievideo’s en interactieve online tools tot workshops in de laboratoria en cleanroom van de ETpathfinder. Via een digitaal leerplatform worden de trainingen beschikbaar gesteld. Bedrijven kunnen zelfstandig of onder begeleiding aan de slag bijvoorbeeld met Innovatieworkshops, bedrijfsbezoeken en praktijkgerichte oefeningen.

Einstein Telescope

Door praktijkgericht onderwijs te koppelen aan actuele innovaties, draagt het Smart Skills Lab bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De opgebouwde kennis en vaardigheden blijven bovendien van waarde, ongeacht de uiteindelijke locatie van de Einstein Telescope.

Stimulans voor grensoverstijgende samenwerking

Het ETpathfinder Smart Skills Lab ontvangt ruim 2 miljoen euro van het Europese Interreg-programma(verwijst naar een andere website)(opent externe website), dat grensoverstijgende samenwerking stimuleert. De partners zelf dragen samen een gelijk bedrag bij aan het project. Dankzij deze steun kunnen bedrijven in de regio snel profiteren van de technologische spin-off van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Initiatief

Het ETpathfinder Smart Skills Lab is een initiatief van Universiteit Maastricht, Vista College, Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, NWO, Eindhoven University of Technology, LIOF, KU Leuven, UC Leuven, Universiteit Antwerpen, POM Limburg, SyntraPXL, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, RWTH Aachen en Provincie Limburg.