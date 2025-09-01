maandag, 1. september 2025 - 08:10 Update: 01-09-2025 08:14
Politie onderzoekt explosie bij woning
Foto: Politie
Kerkrade
De politie onderzoekt een explosie die zich rond 20:45 uur voordeed bij een woning aan de Canisiusstraat in Kerkrade. Gelukkig raakte niemand daarbij gewond.
De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan de deur van de woning. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie, Er wordt sporenonderzoek verricht en buurtonderzoek uitgevoerd.
Op dit moment zijn er geen aanhoudingen verricht.