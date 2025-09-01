maandag, 1. september 2025 - 08:10 Update: 01-09-2025 08:14

Politie onderzoekt explosie bij woning

Foto van zijkant politiebus
Foto: Politie
Kerkrade

De politie onderzoekt een explosie die zich rond 20:45 uur voordeed bij een woning aan de Canisiusstraat in Kerkrade. Gelukkig raakte niemand daarbij gewond.

De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan de deur van de woning. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie, Er wordt sporenonderzoek verricht en buurtonderzoek uitgevoerd.

Op dit moment zijn er geen aanhoudingen verricht.

Categorie
nieuws
Provincie
Limburg
Blik op 112
Politie
Tag(s)
explosie

Overig nieuws