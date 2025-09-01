Zeven Nederlanders aangehouden na vondst 1200 kilo cocaïne in België

In het Belgische Zelzate zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeven Nederlanders en drie Belgen opgepakt in een grote drugszaak.

In de haven van Antwerpen trof de Douane een in een container afkomstig uit het Afrikaanse Guyana 1.161,16 kg cocaïne aan. De blokken cocaïne zaten verspreid over zwarte sporttassen die met touw aan elkaar verbonden waren en

vastgemaakt aan het geraamte binnenin de container. De aangegeven lading was één grote bulkzak met witte rijstkorrels. De partij wordt vernietigd.