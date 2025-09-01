Twee personen aangehouden na schietincident in Brunssum

De politie heeft vanochtend in Brrunssum twee personen aangehouden die betrokken zijn bij het schietincident dat vanmorgen plaatsvond in Brunssum.

Omstreeks 08:20 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen dat geschoten zou zijn op de Europalaan. Het incident vond plaats op de openbare weg. Niemand raakte gewond. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. De politie is meteen een onderzoek gestart. Hiervoor werd de omgeving afgezet.

Om 10.20 uur heeft de politie in een woning aan de Europalaan twee verdachten aangehouden. Het betreft de bewoner en een 39-jarige vrouw uit de gemeente Heerlen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zijn overgebracht naar het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak.