Isolatieaanpak Nij Begun start stap-voor-stap

Tot en met 4 augustus 2026 komt hiervoor iedere maand een aantal postcodes vrij. Daarna kan iedereen de subsidie aanvragen. Op isolatie.nijbegun.nl kunnen woningeigenaren bekijken wanneer zij de subsidie kunnen aanvragen. Met de Isolatieaanpak Nij Begun wordt de komende tien jaar geïnvesteerd in het goed isoleren en ventileren van woningen in Groningen en Noord-Drenthe.

De subsidie is onderdeel van de bredere Isolatieaanpak Nij Begun. Het is een van de maatregelen van Nij Begun en onderdeel van de compensatie van de gevolgen van de gaswinning. De isolatieaanpak zorgt voor een goed geïsoleerd en gezond huis én een lagere energierekening. En het draagt bij aan een beter milieu. Bovendien is het meer dan alleen een subsidie. Mensen die dat willen kunnen van A tot Z geholpen worden. Alle informatie over de isolatieaanpak en ondersteuning voor woningeigenaren is te vinden op isolatie.nijbegun.nl.

Voor wie is de isolatieaanpak?

De isolatieaanpak is voor woningeigenaren in de provincie Groningen en in de Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo. De hoogte van de subsidie hangt af van de plek van de woning en/of het verzamelinkomen van de woningeigenaar. Op isolatie.nijbegun.nl is te zien wie gebruik kan maken van de isolatieaanpak, wat de maximale vergoedingen zijn en wat de postcodefasering is. Bij huurders gaat dit via de particuliere verhuurder of woningcorporatie. Woningcorporaties in de regio krijgen een bijdrage van € 222 miljoen voor het isoleren en ventileren van hun woningen. Daarmee krijgen ook huurders een goed geïsoleerd en gezond huis én een lagere energierekening.

Voldoende tijd en voldoende geld

Er is voldoende tijd en geld voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie. De subsidie is beschikbaar tot 3 juni 2035. Na toekenning van de subsidie hebben woningeigenaren twee jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) behandelt de aanvragen.