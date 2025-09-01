Provincie Limburg zet met ambitiescenario koers naar toekomstbestendige woningmarkt

Om te zorgen voor voldoende én betaalbare woningen in Limburg is het van belang om te weten hoe in Limburg het aantal huishoudens zich ontwikkelt en aan welke woningen behoefte is.

Dit is in opdracht van de Provincie door Stec Groep onderzocht en de resultaten zijn vastgelegd in het zogeheten ‘Provinciale Woningbehoefteonderzoek 2025’. Uit het onderzoek komen twee scenario’s naar voren. Limburg kiest voor het ambitiescenario. Hiermee zet de Provincie in op een duidelijke koers die inspeelt op de toenemende woningbehoefte, met als doel dat er voor alle Limburgers voldoende, betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen.