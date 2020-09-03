Jongen (14) aangehouden na plaatsen explosief

In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 september is een 14-jarige jongen aangehouden die een explosief heeft geplaatst bij een pand aan de Plantage Kerklaan. Het explosief is niet afgegaan. De recherche doet uitgebreid onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Naar aanleiding van een reeks explosies in korte tijd bij diverse panden aan de Plantage Kerklaan is een opsporingsonderzoek gestart. Daarbij heeft de recherche een gecoördineerde actie opgezet. Met behulp van de door de gemeente geplaatste camera’s is het toezicht in de omgeving verscherpt. Dit heeft vannacht geleid tot de aanhouding van een 14-jarige jongen toen hij bezig was een explosief af te laten gaan bij een pand aan de Plantage Kerklaan.