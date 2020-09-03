woensdag, 3. september 2025 - 19:02 Update: 03-09-2025 19:05

Onderzoek gestart na aantreffen overleden persoon

Foto: Archief EHF
Venlo

De politie in Venlo is gestart met een onderzoek nadat aan de oever van de Maas een overleden persoon is aangetroffen. Woensdagmiddag rond 14.20 uur meldde een voorbijganger dat hij aan de oever (Groeneweg) een overleden persoon had gezien.

De identiteit van de man is inmiddels bekend. De politie zoekt contact met de familie om ze te informeren. De doodsoorzaak is nog onbekend. De omgeving is afgezet en de politie is gestart met sporenonderzoek en passantenonderzoek.

