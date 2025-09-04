Verdenking hoofdverdachten Drentse kunstroof definitief, zaak drie medeverdachten geseponeerd

In het onderzoek naar de kunstroof in het Drents Museum in Assen heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten drie van de vier medeverdachten niet te vervolgen. De officieren van justitie zijn van mening dat hun rol te klein is voor een rechtsgang. Hoewel zij de hoofdverdachten hebben geholpen met ondersteunende handelingen, kan in de ogen van het OM niet bewezen worden dat zij wisten dat hun handelingen te maken hadden met de roof.

Bij de kunstroof op 25 januari 2025 zijn vier zeer waardevolle Roemeense kunstschatten gestolen. Daarvoor zitten op dit moment drie mannen uit Heerhugowaard in voorlopige hechtenis. Aan deze drie hoofdverdachten worden meerdere strafbare feiten ten laste gelegd. Dat betreft de diefstal van een gouden helm en drie sieraden. Ook worden zij vervolgd voor het vernielen dan wel beschadigen van het museum. Dit met gevaar voor goederen in en om het museum. Zo hebben zij in de ogen van het OM een goederendeur van het museum met een vuurwerkbom, een flashbanger Ti-Rex, laten ontploffen.

OM-hoorzitting

Twee van de drie vastzittende verdachten, 20 en 35 jaar oud, worden daarnaast verdacht van het stelen van de later uitgebrande vluchtauto. Een 26-jarige mannelijke plaatsgenoot is de enige medeverdachte die wel vervolgd wordt. Hij wordt verdacht van het stelen van kentekenplaten, waarbij het OM niet kan vaststellen of hij daarbij weet had van de op handen zijnde roof. Deze verdachte zal op enig moment worden opgeroepen voor een besloten OM-hoorzitting.

Openbare zittingen

De volgende openbare zitting in deze zaak vindt plaats op 16 oktober a.s. Deze zal vooral in het teken staan van de door de verdediging geformuleerde onderzoekswensen. Mocht de rechtbank op deze zitting besluiten dat (één van) de verdachten langer vast moeten blijven zitten, zal een volgende voorbereidende zitting plaatsvinden op 8 januari 2026 om 11:30 uur. De verwachting is dat de zaak in de eerste helft van 2026 inhoudelijk kan worden behandeld.