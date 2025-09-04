Taxichauffeur schuldig aan verkeersongeval met dodelijke afloop in Volendam

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een taxichauffeur voor schuld aan een verkeersongeval in november 2022, waarbij een 15-jarige jongen uit Volendam is overleden. 'De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een maximale taakstraf van 240 uur. Ook mag hij drie jaar geen autorijden', zo meldt de rechtbank.

Aanrijding

In de nacht van 27 november 2022 reed de man op de Heideweg in Volendam met 78 kilometer per uur op een kruising af, waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur was. Hij naderde een kruising met vlak daarna een zebrapad. Op dat moment stak de jongen vanaf een parkeerterrein met zijn fiets de weg over. De taxi heeft de jongen aangereden, met dodelijke afloop.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de verdachte, een taxichauffeur, te hard reed binnen de bebouwde kom, terwijl het donker was en geparkeerde auto's zijn zicht belemmerden. Ook had hij bijna vier keer de toegestane hoeveelheid THC (een stof die onder andere in wiet zit) in zijn bloed. Daarom is de rechtbank van oordeel dat de verdachte schuld heeft gehad aan het verkeersongeval. De rechtbank vindt zijn verkeersgedrag zeer onvoorzichtig en onoplettend.

Zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag

De rechtbank realiseert zich dat het in zaken als deze onmogelijk is om een straf op te leggen die enigszins tegemoetkomt aan de gevoelens van de nabestaanden. Maar de rechtbank moet een straf opleggen die past bij het verwijt dat de verdachte kan worden gemaakt, namelijk zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag.

deel straf voorwaardelijk

De rechtbank vindt een gevangenisstraf van twaalf maanden passend. Vanwege de persoonlijke omstandigheden, het tijdsverloop en de overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank dit deel van de straf voorwaardelijk op, met een proeftijd van twee jaar. Dit om onverantwoord rijgedrag in de toekomst te voorkomen. Ook moet de verdachte 240 uur taakstraf uitvoeren en krijgt hij een ontzegging van de rijbevoegdheid van drie jaar.