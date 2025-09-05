Internationale luchtlandingsoperatie op 10 september

11 Luchtmobiele Brigade traint in internationaal verband luchtlandingen tijdens een grootschalige luchtlandingsoperatie, een zogenoemd Airborne assault. Dat gebeurt op 10 september. Vliegtuigen van verschillende NAVO-partners droppen dan zo’n 500 volledig uitgeruste Franse, Poolse en Nederlandse militaire parachutisten. Hun opdracht is oefendorp Marnehuizen volledig te ontdoen van vijandige troepen tijdens een spectaculaire luchtlandingsoperatie.

De ‘aanval’ op Marnewaard is onderdeel van de twee weken durende Falcon Leap. Zo’n 1.000 Rode Baretten uit 12 landen zijn voor deze oefening in Nederland.

De Rode Baret is het internationale teken van luchtlandingstroepen. Zij zijn via de lucht snel inzetbaar bij conflicten op het land. In verscheidene situaties is dit de enige manier is om voldoende mensen en materieel op de grond te krijgen. Dat vraagt om training.



11 Luchtmobiele Brigade is leverancier van de para-gevechtskracht binnen Defensie. In samenwerking met (inter)nationale partners trainen de Nederlandse Rode baretten om interoperabiliteit tussen NAVO-landen te versterken. Voor het gebruik van vliegtuigen wordt samengewerkt met de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners.



Militairen trainen met elkaars materieel en houden rekening met elkaars procedures. Zo blijft 11 Luchtmobiele Brigade ingespeeld op haar rol binnen de internationale para-community en kan die zelfs versterken. Falcon Leap geldt dan ook als de oefening voor Airborne operaties waar ook ter wereld.

