Aanrijding tussen lijnbus en vrachtwagen; Meerdere gewonden

Bij een ongeval tussen een lijnbus en een vrachtwagen zijn vrijdagavond meerdere personen gewond geraakt. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland.

Op de Sloeweg (N62) ter hoogte van Nieuwdorp vond een kopstaart aanrijding plaats. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt en de brandweer ondersteunt het ambulancepersoneel met het uit de bus halen van inzittenden.

Om veilig te kunnen werken is de N62 voor een deel afgesloten.

Update 19.30 uur

Vier inzittenden zijn met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Dertien passagiers hebben lichte verwondingen opgelopen. Er komt een bus om de passagiers te vervoeren naar een opvanglocatie. Daar is een noodhulpteam van het Rode Kruis aanwezig voor de opvang en verzorging.