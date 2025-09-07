Vrouw overleden door steekincident in Groningen

Aan de Natalie Barneykade in de stad Groningen is zaterdagavond een 53-jarige vrouw om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

De hulpdiensten kregen rond 22.30 uur de melding van het incident. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Een 29-jarige man uit Groningen is als verdachte aangehouden.

Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is en wat de rol is geweest van de verdachte.