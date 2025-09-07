14e Amsterdam City Swim

Voor de 14 e keer werd zondag de Amsterdam City Swim gehouden. Duizenden zwemmers gingen het water in op geld op te halen voor de dodelijke spierziekte ALS.

Rond 10.30 uur gingen de eerste zwemmer het water in die deelnamen aan de Short Swim en de Junior Swim. Beide over een afstand van 750 meter.

Rond 13.00 uur gingen de overige zwemmers het water in om een parcours van 2.25 kilometer af te leggen. Naast veel deelnemers, trok het spektakel ook veel toeschouwers.

Hoeveel geld er is opgehaald is niet bekend.