maandag, 8. september 2025 - 11:35 Update: 08-09-2025 11:38
Vrouw (28) omgekomen door ongeval in Winschoten
Foto: MV
Winschoten
Bij een verkeersongeval tussen een fietser en een auto is maandagochtend een 28-jarige vrouw uit Winschoten in haar woonplaats om het leven gekomen. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.
De aanrijding vond omstreeks 07.25 uur plaats op de A.J. Romijnweg. Hoewel de hulpverlening snel opgang kwam, overleed de vrouw op de plaats van het ongeval.
Politie zal een onderzoek doen naar de toedracht van de aanrijding.