Verscherpt toezicht politie en KMar in haven Vlissingen vanwege 'verdachte situatie'

Deze week is er in de haven van Vlissingen verhoogde aandacht vanwege een verdachte situatie. 'De politie is aanwezig, samen met de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Douane', zo meldt de politie dinsdag.

Partij onderschepte cocaïne

Maandag 8 september startten we met dit toezicht, in verband met een verdachte situatie. 'Deze situatie houdt mogelijk verband met een partij onderschepte cocaïne, in de haven van Sheerness, Verenigd Koninkrijk., die bestemd was voor Nederland. Hier is vorige week ruim 1.000 kilo coke aangetroffen. Deze partij is uiteraard in beslag genomen en vernietigd', aldus de politie.

Herkomst cocaïne onderzocht

Het onderzoek naar deze partij drugs en de herkomst wordt nog onderzocht. Het verscherpte toezicht zal sowieso de komende week nog blijven, maar indien nodig worden verlengd.