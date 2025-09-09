Veiligheidsfonds voor bescherming Joods leven geopend

Vanaf 15 september kunnen Joodse scholen, instellingen en organisaties in Nederland een beroep doen op een nieuw veiligheidsfonds. Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag.

Ondersteuning bij hoge kosten veiligheidsmaatregelen

Met de Regeling veiligheid Joodse instellingen biedt de overheid ondersteuning bij de hoge kosten voor veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van Joodse gemeenschappen te waarborgen. Dit fonds is een initiatief van het kabinet, in samenwerking met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding.

Nationale Strategie Bestrijding Antisemitisme 2024–2030

Het fonds, onderdeel van de Nationale Strategie Bestrijding Antisemitisme 2024–2030, stelt jaarlijks €1,3 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, toegangscontrole, veiligheidsadvies en extra beveiligingspersoneel (mede) worden gefinancierd.

Scholen, culturele instellingen, religieuze gemeenschappen

De regeling is bedoeld om Joodse scholen, culturele instellingen, religieuze gemeenschappen en organisatoren van evenementen te ondersteunen bij de structurele en soms hoge kosten die zij maken om hun bezoekers, leerlingen en leden te beschermen.