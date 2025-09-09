Doordeweeks minder ingecheckt in openbaar vervoer, in weekend juist meer

In de eerste helft van 2025 werd er 607 miljoen keer ingecheckt in het openbaar vervoer. 'Dit is bijna 1 procent minder dan in de eerste helft van 2024. Op doordeweekse dagen werd er minder ingecheckt, terwijl er in het weekend juist vaker werd ingecheckt', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers over inchecktransacties in trein, bus, tram en metro.

Weekend

Op doordeweekse dagen werd in de eerste helft van 2025 in totaal 491 miljoen keer ingecheckt in het openbaar vervoer. Dit is 1,7 procent minder dan in dezelfde periode van 2024. In het weekend werd er met een stijging van 2,3 procent juist meer ingecheckt, in totaal 116 miljoen check-ins.

Corona

Vergeleken met het eerste halfjaar van 2019 (voor de coronapandemie) was het aantal check-ins in de eerste helft van 2025 nog 6,8 procent lager. Doordeweeks is het totale aantal check-ins 10,8 procent lager, in het weekend is het aantal check-ins vergeleken met 2019 15,1 procent hoger.

Op vrijdagen grootste afname check-ins

In de eerste helft van 2025 werd er zowel op zaterdagen als op zondagen gemiddeld vaker ingecheckt dan in dezelfde periode van 2024 en van 2019. Op doordeweekse dagen was alleen op maandag het gemiddelde aantal check-ins hoger dan in 2024 (+1,7 procent). Op vrijdag was het aantal check-ins het meest afgenomen vergeleken met het eerste halfjaar van 2024 (-2,7 procent).

In weekend meeste check-ins tussen 13 en 18 uur

In de eerste helft van 2025 werd er op weekenddagen tussen 13 en 18 uur gemiddeld het vaakst ingecheckt. Met gemiddeld 185 duizend check-ins werd er het vaakst ingecheckt tussen 13 en 14 uur. Dit is 1,7 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2024 en 12,9 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Tussen 17 en 18 uur werd er op weekenddagen in de eerste helft van 2025 gemiddeld bijna 177 duizend keer ingecheckt. Dit is 2,5 procent meer dan in de eerste helft van 2024 en 16,8 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2019.