Voorwaardelijke invrijheidstelling Utrechtse serieverkrachter opnieuw uitgesteld

De voorwaardelijke invrijheidstelling van de man die is veroordeeld voor de verkrachting van vier vrouwen in 1995 en 2001 in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Eerder dit jaar stelde de rechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling met een half jaar uit omdat er nog geen forensisch psychiatrische kliniek (FPK) was waar de man terecht kon. Omdat die situatie onveranderd is, volgt nu opnieuw uitstel. Dit keer voor maximaal een jaar.

Voorwaardelijk vrij

De man zit sinds 2014 vast en is in hoger beroep veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 16 jaar. Omdat hij nog onder de oude regeling van vóór 2021 valt, komt hij na het uitzitten van twee derde van de gevangenisstraf voorwaardelijk vrij. Dat moment is eerder dit jaar al aangebroken, maar het Openbaar Ministerie wil dat de man op een veilige manier terugkeert in de maatschappij. Om dat te bereiken is onder meer de plaatsing in een FPK (een gesloten instelling) nodig.

Plaatsing in FPK

Begin dit jaar bleek al dat het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) waar de man zijn gevangenisstraf uitzit, de reclassering en het OM het een te grote stap vinden als de man onbehandeld vrijkomt. Daarom werd een opname in een FPK geadviseerd. In maart was er nog geen FPK gevonden waar de man terecht kon. Inmiddels is er wel een instelling waar mogelijk plek voor hem is. Maar omdat het nog niet zeker is dat hij geplaatst kan worden en duidelijkheid hierover mogelijk nog maanden kan duren, wil het Openbaar Ministerie dat de man opnieuw langer in het PPC blijft. Dit keer voor maximaal een jaar. De rechtbank gaat daarin mee, maar gaat er wel vanuit dat de man in een FPK geplaatst wordt zodra er plek is. Ook als dit eerder is dan een jaar. In de beslissing schrijft de rechtbank dat het gefaseerd en onder begeleiding oefenen met vrijheden onder de vleugels van justitie bijdraagt aan een goede overgang van de man vanuit detentie naar buiten.

