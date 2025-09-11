Dode bij ongeval 2e Exloërmond

Bij een ongeval op het Zuiderdiep in 2 e Exloërmond is donderdag een automobilist om het leven gekomen bij een ongeval.

Een maaimachine was tussen de bomen aan het maaien langs de weg en kwam voor een deel op de rijbaan terecht. Een automobilist kon de maaimachine niet ontwijken en botste tegen het landbouwvoertuig en kwam tegen een boom tot stilstand.

Omwonenden verleende het slachtoffer eerste hulp tot dat de hulpdiensten ter plaatse waren. Dit mocht niet meer baten, de bestuurder overleed op de plaats van het ongeval.