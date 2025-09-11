donderdag, 11. september 2025 - 19:54 Update: 11-09-2025 19:57
Scooterrijdster (47) overleden na aanrijding in Weert
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Weert
Bij een aanrijding tussen een vrachtauto en een scooter in Weert is donderdagochtend een scooterrijdster om het leven gekomen. 'Het gaat om een 47-jarige vrouw uit Weert', zo laat de politie donderdag weten.
Wilhelminasingel
'Het ongeval vond even voor 11:30 uur plaats op de Wilhelminasingel. Het slachtoffer is ter plekke aan haar verwondingen overleden', aldus de politie.
Verhoor
De bestuurder van de vrachtauto is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Specialisten van Forensische Opsporing en Opsporing Team Verkeer (OTV) doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.