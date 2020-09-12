vrijdag, 12. september 2025 - 18:23 Update: 12-09-2025 18:29

Drie voertuigen betrokken bij aanrijding Assen

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Assen

Vrijdagmiddag heeft er zich rond 15.00 uur een verkeersongeval voorgedaan met drie voertuigen op de Industrieweg in Assen. 

De drie voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak in botsing. Onduidelijk is of er daarbij ook personen gewond zijn geraakt. Het verkeer ondervindt enige hinder van het ongeval. De hulpdiensten zijn aanwezig. Bij het ongeval zijn 3 voertuigen betrokken. Een persoon is in de ambulance voor onderzoek. 

