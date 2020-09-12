Drie voertuigen betrokken bij aanrijding Assen

Botsing

De drie voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak in botsing. Onduidelijk is of er daarbij ook personen gewond zijn geraakt. Het verkeer ondervindt enige hinder van het ongeval. De hulpdiensten zijn aanwezig. Bij het ongeval zijn 3 voertuigen betrokken. Een persoon is in de ambulance voor onderzoek.