zaterdag, 13. september 2025 - 16:05 Update: 13-09-2025 16:10

Gasfles vliegt in brand nabij Fletcherhotel Drentse Zeegse

brandweer-fletcher-hotel-gasfles
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Zeegse

Aan de Schipborgerweg in het Drentse Zeegse is vrijdagavond naast Hotel Fletcher een gasfles in brand gevlogen.

Brand snel geblust

Medewerkers van het hotel weten niet hoe dat kon gebeuren. Er was buiten het hotel een feestje gaande. De brandweer Vries had het vuur snel onder controle. Hoe de gasfles in brand kon vliegen is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

