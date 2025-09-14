Duizenden mensen lopen mars van de Rode Lijn in Groningen tegen geweld Gaza

Zondagmiddag hebben tussen de 2.000 en 3.000 mensen in de binnenstad van Groningen meegelopen met de mars van de Rode Lijn tegen het geweld in Gaza. De deelnemers droegen rode kleding.

Spandoeken

De menigte verzamelde zich eerst rond 14.00 uur op de Grote Markt en liepen vervolgens in een optocht door de binnenstad van Groningen. Er was een spandoek te zien met de tekst: 'Wij trekken de rode lijn voor Gaza' en met 'Israël respecteer internationaal recht'.