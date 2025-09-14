Verdachte aangehouden voor onderzoek steekincident Vlissingen

De politie in Vlissingen doet onderzoek naar een vermoedelijke steekincident op vrijdagavond 12 september 2025 rond 20.00 uur in de Badhuisstraat. 'Het onderzoeksteam heeft nog te weinig informatie om te weten wat er daar precies heeft plaatsgevonden', zo meldt de politie.

Vrouw (63) met steekwond naar ziekenhuis

Een vrouw (63) uit Vlissingen was vrijdagavond op straat en werd even na 20.00 uur met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding 28-jarige verdachte uit Vlissingen

Agenten stelden onmiddellijk een buurtonderzoek in en vonden rond 22.30 uur een verdachte (28) uit Vlissingen in Oost-Souburg die voldeed aan het signalement. Hij werd aangehouden en zit vast voor nader onderzoek.