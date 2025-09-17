Ruim 1.000 kilo cocaïne ontdekt tussen fruit in haven Vlissingen

De Douane heeft donderdag 11 september 2025 tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen 1.001 kilo cocaïne gevonden. Dit maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.

Lading fruit uit Ecuador

'De drugs zaten verstopt in een lading fruit afkomstig uit Ecuador met als eindbestemming een bedrijf in België. De cocaïne is inmiddels vernietigd', aldus het OM.