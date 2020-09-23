Dodelijke aanrijding op de Meijelseweg in Heibloem

Dinsdagochtend heeft er rond 06:15 uur een frontale aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen op de Meijelseweg in Heibloem.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de toegesnelde hulp mocht niet meer baten. De bestuurder van de auto, een 73-jarige man uit Meijel, is ter plaatse overleden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Meijelseweg is tijdens het onderzoek enige tijd afgesloten.