Fietser gewond na aanrijding in Gieten

Dinsdagochtend rond 09.30 uur vond er een ongeval plaats op de Brink in Gieten.

Fietser

Een jonge man op de fiets komende vanuit de Stationsstraat wilde linksaf de Eexterweg op. Een daarachter rijdende bestuurster dacht dat de jonge man rechtdoor ging omdat hij volgens zeggen geen richting aangaf. Zij wilde daarop de fietser inhalen met dus een lichte aanrijding tot gevolg.

Ten val op de kruising

De jonge man schrok hiervan en kwam ten val op de kruising. Hij is onderzocht door het ambulance personeel maar opname in het ziekenhuis was niet noodzakelijk. De verzekering zal het ongeval verder onderzoeken.