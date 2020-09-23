Inzittende bekneld na botsing in Assen

Op de kruising Europaweg Zuid / Beilerstraat in Assen zijn dinsdag rond 17.30 uur twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Deze kruising is met verkeerslichten ingericht.

Auto op zijn kant, een persoon bekneld

Hulpdiensten waaronder politie, ambulance en de brandweer werden opgeroepen voor hulpverlening. Door de aanrijding kwam een auto op zijn kant terecht. Of er gewonden zijn is nog onduidelijk. Wel zit nog 1 persoon in het voertuig bekneld. Brandweerlieden en ambulancepersoneel zijn bezig om deze persoon uit het voertuig te bevrijden.