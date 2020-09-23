Provincie Drenthe: 2 miljoen extra voor oplossen knelpunten woningbouw

De Provincie Drenthe vult de subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie Drenthe aan met 2 miljoen euro. 'Hiermee komt in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar om financiële knelpunten bij woningbouwprojecten, waar sprake is van een zogenoemde onrendabele top, in Drenthe te verhelpen. Dankzij deze subsidie kunnen projecten die anders niet van de grond zouden komen, toch worden gerealiseerd', zo meldt de provincie dinsdag.

Kosten bouwrijp maken

Een onrendabele top ontstaat wanneer de kosten voor het bouwrijp maken van kavels hoger zijn dan de opbrengstwaarde van de locatie. De regeling is van toepassing op nieuwbouwprojecten, transformaties en sloop-nieuwbouwinitiatieven.

Succesvolle regeling

De subsidieregeling bestaat sinds 1 januari 2023 en heeft sindsdien haar waarde bewezen. Er zijn inmiddels dertien aanvragen ingediend. Goed voor de realisatie van 1.286 wooneenheden. Omdat het oorspronkelijke budget van 1,5 miljoen euro inmiddels volledig is benut, heeft de provincie besloten de regeling met 2 miljoen euro aan te vullen.

Waardering gemeenten

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: “De regeling helpt om woonplannen in Drenthe tot realisatie te brengen. Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten deze regeling dan ook waarderen. Dankzij deze subsidie kunnen plannen doorgaan die anders niet of moeilijker van de grond zouden komen.”

Ondersteuning via Impulsteam Wonen

Naast financiële ondersteuning biedt de provincie ook inhoudelijke begeleiding via het Impulsteam Wonen. Dit team werd in 2020 opgericht naar aanleiding van signalen uit de provinciale Woonagenda over knelpunten in de woningbouw. Het Impulsteam ondersteunt gemeenten bij het versnellen van woningbouwprojecten, bijvoorbeeld bij het oplossen van capaciteitsproblemen en het ontwikkelen van projecten. Inmiddels maken meerdere Drentse gemeenten gebruik van deze expertise.

Inzet Impulsteam

Met de aanvullende subsidie en de inzet van het Impulsteam wil de provincie bijdragen aan de bouw van meer passende woningen in de provincie. De maximale subsidie bedraagt €300.000 per project. Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.provincie.drenthe.nl/subsidieloket.