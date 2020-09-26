Politie schaalt op in onderzoek naar vermissing 25-jarige Tijn uit Alkmaar

De politie Noord-Holland en het Openbaar Ministerie hebben de vermissing van de 25-jarige Tijn uit Alkmaar opgeschaald. 'Vanaf vrijdag onderzoekt een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) de zaak', zo meldt de politie vrijdag.

'Al intensief gezocht'

'Sinds de melding van de vermissing er al intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en meer gecoördineerd kan plaatsvinden', aldus de politie.

Fiets van Tijn

Er zijn al vele tips binnengekomen wat ook heeft geleid tot het aantreffen van de vermoedelijke fiets van Tijn. Echter tot op heden is er geen contact geweest met Tijn en is er geen zicht op waar hij zich bevindt. Op het moment waarop hij voor het laatst gezien is droeg hij vermoedelijk een zwarte jas van het merk Moncler en witte schoenen.

Dringend om informatie verzocht

De politie is dus dringend op zoek naar informatie. Heb jij Tijn na 12 september nog gezien? Of weet je waar hij kan zijn? Of heb je meer informatie over de vermissing? Dan komt de politie graag met je in contact. Dat kan via opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

