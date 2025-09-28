Duitser (49) aangehouden op verdenking dodelijk geweldsincident Herkenbosch

De politie heeft in het Limburgse Montfort een 49-jarige man met de Duitse nationaliteit aangehouden. Dit meldt de politie.

Lange stok met mes

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke geweldsincident op 15 september in Herkenbosch waarbij een 66-jarige man uit Herkenbosch om het leven kwam nadat hij was gestoken met een mes dat op een lange stok was bevestigd.

Aanhouding

De recherche van de politie heeft na de aanhouding in een pand aan de Kerkstraat in Montfort onderzoek gedaan. Ook een buurtonderzoek werd daar in de omgeving uitgevoerd. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Onderzoek

De politie kreeg op maandagochtend 15 september rond 08.10 uur een melding over een steekincident. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond in de tuin aan. Hulpverlening werd meteen opgestart, maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de tuin. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) met tientallen rechercheurs en specialisten is direct op de zaak gezet.