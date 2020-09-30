Flinke aanrijding op N376 ter hoogte van Grolloo

Op de N376 ter hoogte van Grolloo ging het dinsdagmiddag mis. Twee auto`s die beide uit de richting Schoonloo kwamen raakten met elkaar in botsing.

Inhalen leidt tot botsing

De voorste auto minderde snelheid om af te slaan naar Grolloo in de Schoonloerstraat. De daar achter rijdende bestuurder van een auto wilde de voorste auto inhalen met een botsing tot gevolg.

Na ruim 25 meter tot stilstand

De voorste auto raakte licht beschadigd maar de achterste auto raakte door de klap van de weg, ramde een betonblok en een verkeersbord, stuiterde door de bermsloot en kwam na ruim 25 meter in een tuin op een aarden wal tot stilstand.

Geen gewonden

Wonderwel vielen er geen gewonden al zijn beide bestuurders wel onderzocht in de ambulance. Bergers Hamstra uit Tynaarlo en Logicx uit Assen hebben beide voertuigen geborgen