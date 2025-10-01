Automobilist botst tegen boom

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Bij een ongeval in Anderen is dinsdagavond een persoon gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Het voertuig van het slachtoffer raakte zwaar beschadigd.

Omstreeks 22.40 uur reed de automobilist over de Anlooerweg en is in een flauwe bocht door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand komen.

Het slachtoffer kon op eigen kracht uit het voertuig komen, maar na controle door het ambulancepersoneel moest deze naar een ziekenhuis voor verdere controle.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.