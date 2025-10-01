Man (39) vast op verdenking seksueel misbruik en heimelijk filmen jongens

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant verdenkt een 39-jarige man uit Vlissingen van het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en van heimelijk filmen van jongens in kleedkamers. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Vandaag was de eerste tussentijdse zitting in de rechtbank van Middelburg.

Aangifte ouders

Het onderzoek tegen de verdachte is gaan lopen nadat de ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Het slachtoffer zat op de basisschool waar de verdachte werkzaam was als leraar en nadat het slachtoffer overstapte naar de middelbare school vond het misbruik plaats in de woning van de verdachte.

Strafbaar materiaal op gegevensdragers verdachte

'Naar aanleiding van deze aangifte werden op 16 april de gegevensdragers van de verdachte door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Op de gegevensdragers vond de politie strafbaar materiaal. De verdachte heeft in de hoedanigheid als voetbaltrainer en scout jarenlang stiekem filmopnames gemaakt van minderjarige jongens in de kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs. Hij zit sindsdien in voorlopige hechtenis', aldus het OM.

Beelden tonen douchende jongens

Het gaat om de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 april 2025. Op de beelden zijn jongens in de leeftijdscategorie tussen de 10 en 14 jaar te zien die zich omkleden en/of douchen.

Zeeuwse voetbalclub

De opnames zijn gemaakt bij de Zeeuwse voetbalclubs JVOZ, VV Kloetinge en SV Walcheren. Daarnaast heeft verdachte tussen 2011 en 2014 beeldmateriaal vervaardigd tijdens KNVB-dagen voor voetballers onder 12 jaar. Dit betreft trainingen waaraan spelers van Zeeuwse voetbalclubs hebben deelgenomen.

Beelden zijn niet verspreid

Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van andere slachtoffers van seksueel misbruik. Verder is uit het onderzoek naar het beeldmateriaal vast komen te staan dat de vervaardigde beelden niet zijn gedeeld met anderen of (online) verspreid. Het doen van aangifte is daarom niet nodig voor de behandeling van deze zaak. Ook zal het geen invloed hebben op een eventuele straf. Het materiaal wordt na de behandeling van deze zaak vernietigd zoals dat gebruikelijk is bij strafzaken.

Zitting

Woensdag 1 oktober vond de eerste pro forma zitting plaats in de rechtbank van Middelburg. Dit is nog geen inhoudelijke zitting. De rechtbank besloot om de verdachte langer vast te houden. De volgende pro forma zitting vindt plaats op 3 december 2025.