woensdag, 1. oktober 2025 - 17:43 Update: 01-10-2025 17:48
Auto vliegt tijdens rijden in brand in Gieten
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieten
Dinsdagavond even na 22.00 uur werd de brandweer van Gieten opgeroepen voor een autobrand aan de Parallelweg in Gieten. Hier had een auto al rijdend vlamgevat.
Bestuurder veilig uit auto
De bestuurder kon tijdig de auto verlaten. Hoewel de brandweer op een steenworp verwijderd is van de brand, kon deze niet voorkomen dat de auto door de brand onherstelbaar verwoest werd. Tijdens de brand was de Parallelweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Berger Hamstra heeft het voertuig geborgen.