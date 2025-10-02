Wielrenner gewond door aanrijding in Eext

Foto: Van Oost Media Herman van Oost

Een wielrenner is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in het Drentse Eext.

Het slachtoffer reed op de kruising Koebroeken met ’t Wilt in een bocht tegen een trekker en kwam ten val. De wielrenner is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Tijdens het aanrijden van de hulpdiensten kreeg de aanhanger van de tractor een klapband. De politie onderzoekt de toedracht.