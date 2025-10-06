Defensie zet stappen in opbouw industrie, innovatie en kennis voor drones en munitie

'Defensie heeft weer een aantal resultaten geboekt op het vlak van industrie en innovatie. Welke dat zijn, melden minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag in een tussentijdse update aan de Tweede Kamer', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

VDL Groep

Een belangrijk resultaat is het strategisch partnerschap met VDL Groep. De provincie Limburg en VDL stellen hier respectievelijk € 15 miljoen en € 10 miljoen voor beschikbaar. Die investeringen zijn onder meer bedoeld voor de ontwikkeling van een productielocatie voor Defensie in Born. Vandaag zijn de eerste contracten getekend met bedrijven die op de VDL-locatie voor Defensie aan de slag gaan.

Drones

Defensie zoekt bovendien een forse versnelling in de uitbreiding van haar capaciteiten om ongewenste drones te detecteren, te volgen en uit te schakelen. Dit jaar lanceert de organisatie een zogeheten challenge voor snelle anti-drone oplossingen. Dat gebeurt in samenwerking met Defport. Binnen dit publiek-private platform werken de ministeries van Defensie en van Economische Zaken intensief samen met industrie, financiële instellingen en kennisinstituten.

Munitie

Defensie zet ook stappen om munitieproductie in Nederland op te zetten. Eind dit jaar zal de organisatie de markt benaderen om de productie van veilige dronemunitie mogelijk te maken. Daarnaast zet Defensie onder meer in op het hergebruiken van grondstoffen van oude munitie en de samenwerking met de chemische sector.

Onderzoek en ondernemers

Defensie investeert samen met Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 35 miljoen voor onderzoek naar onder meer slimme materialen en kwantumtechnologie. Ook maakt de organisatie het makkelijker om samen te werken met ondernemers. Dat gebeurt door het bouwen van een landelijk netwerk van regionale innovatiesamenwerkingen, gecoördineerd door Orchestrating Defence Innovation (ODIN).

Minder afhankelijk van buitenland

Al deze acties dragen volgens de bewindspersonen bij aan minder afhankelijkheid van het buitenland en meer strategische autonomie. Kennisontwikkeling is het fundament voor de verdere ontwikkeling en de innovatie van de krijgsmacht.

Sterk, slim en samen

De plannen vloeien voort uit de Defensie Strategie Industrie en Innovatie. De focus ligt daarbij op ‘sterk’, met het oog op een brede industriële basis. Verder draait het bij de strategie om ‘slim’, gericht op de 5 gebieden waarin Nederland wil excelleren. Dat zijn: intelligente systemen, ruimtetechnologie, sensoriek, slimme materialen en quantum. Daarnaast gaat het om ‘samen’. Want alleen samen met partners kan Defensie deze doelen bereiken.