Vermiste Tijn (25) dood aangetroffen, politie gaat uit van misdrijf

De vermiste Tijn uit Alkmaar is na een lange zoektocht door de politie gevonden. 'Hij blijkt niet meer in leven te zijn. Politie en Openbaar Ministerie gaan ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Onderzoek naar doodsoorzaak

De precieze toedracht van zijn overlijden is onderdeel van het lopend onderzoek. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Tijn. Zij hebben gevraagd om hun privacy te respecteren.

Twee mannen aangehouden

Tijn was sinds 14 september als vermist opgegeven. Op 16 oktober zijn twee mannen van 32 en 38 jaar uit Alkmaar aangehouden. Zij worden inmiddels verdacht van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van een lichaam. Zij zitten sinds hun aanhouding vast.

Verlenging hechtenis

De raadkamer van de rechtbank beoordeelt woensdag 29 oktober de verlenging van hun voorlopige hechtenis. Het strafrechtelijk onderzoek gaat intussen verder. Vanwege het lopend onderzoek is de woordvoering op dit moment terughoudend.